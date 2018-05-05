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Spor

Hatayspor - Afjet Afyonspor: 2-0

HATAY,(DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Öğel (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx) HATAYSPOR: Akın (xx), Soner (xxx), Oğuz (xxx), Hamza Gür (xxx) (Dk

05 Mayıs 2018 21:43

HATAY,(DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Öğel (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)
HATAYSPOR: Akın (xx), Soner (xxx), Oğuz (xxx), Hamza Gür (xxx) (Dk. 90 Mehmet x), Selim (xx)(Dk. 83 Mithat x), Yılmaz Özeren (xxx), Mesut (xx), Sinan (xxx) (Dk. 89 Taha x), Sadi (xx), Murat  (xx), Caner (xx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx), Türker (xx), Timuçin (xx), Ömer (xx), Samet (xx), Ali (xx), İsmet (xx), Aykut (x) (Dk. 62 Tuğay x), Ersal (x) (Dk. 76 Uğur x), Oltan (x) (Dk. 67 Fatih x), Erdi (xx)
GOLLER: Dk. 53 Yılmaz Özeren, Dk. 60 Hamza Gür (Hatayspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 34\'üncü ve son hafta maçında Afjet Afyonspor\'u 2-0 yenen Hatayspor, şampiyon olarak Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükseldi. Maçın ardından Hataysporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı.      

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