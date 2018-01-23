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Hataylı uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Ramazan ÇELİK- Kasım NARCI/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesi Güzelce Karakolu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Hataylı Uzman Çavuş Metehan Kaya (26) hayatını kaybederken, kazada araçta bulunan annesi ağır yaralandı

23 Ocak 2018 17:14

Ramazan ÇELİK- Kasım NARCI/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesi Güzelce Karakolu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Hataylı Uzman Çavuş Metehan Kaya (26) hayatını kaybederken, kazada araçta bulunan annesi ağır yaralandı.
Kaza dün gece saatlerinde Kırıkhan-Hassa karayolunun Güzelce Karakolu yakınlarında meydana geldi. Görev yaptığı birliğinden izin alarak memleketi Hatay\'a gelen Uzman Çavuş Metehan Kaya, annesi ile birlikte Antakya\'dan Hassa\'ya dönerken Güzelce Karakolu yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil ekipleri araç sürücüsü Uzman Çavuş Kaya\'nın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan annesi ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Uzman Çavuş Kaya\'nın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

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