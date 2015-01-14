Hatay'ın yüzde 15'ini Suriyeliler oluşturuyor

Hatay Valisi Ercan Topaca, il genelinde kayıt altına alınmış 245 bin Suriyeli’nin yaşadığını söyledi. Topaca’nın verdiği bu rakama göre toplam 1 milyon 748 bin kişinin yaşadığı Hatay’ın yaklaşık yüzde 15’ini Suriyeliler oluşturuyor.

2014 Yılı Güvenlik Hizmetleri Toplantısı’nda konuşan Vali Ercan Topaca, son bir yılın değerlendirmesini yaptı. İlk olarak ildeki akaryakıt kaçakçılığına değinen Topaca, yapılan başarılı çalışmalarla kaçakçılığı kent gündeminden düşürdüklerini söyledi.

’Kaçakçılığı sıfırladık’

Ramazan Çelik'in DHA'da yer aln alan haberine göre, ekim ayında yapılan operasyonlar kaçakçılara öldürücü darbe vurduklarını belirten Topaca, şunları söyledi:

"2013 yılında 7 milyon 789 bin 717 litre kaçak motorinin ele geçirildiği ilimizde 2014 yılı içerisinde yapılan operasyonlarla 10 milyon 962 bin 118 litre kaçak motorin ele geçirilmiştir.Son 5 yılda ele geçirilen kaçak motorin miktarı ise yaklaşık 22 milyon litredir. Bu yasa dışı faaliyeti engellemek tabi devletimizin en temel fonksiyonudur, görevidir. Biz de bu kapsamda aldığımız tedbirlerle özellikle sınırda, sınırın sıfır noktasında kara kuvvetlerine bağlı unsurlar, jandarmamız ve emniyetimizin ortak yaptığı operasyonları planladık ve yaptık. Bu rakamları çok cüzi rakamlara düşürdük. O köylerimizde bu faaliyetler tamamı ile sona erdi. Son dönemde karşı tarafta devlet otoritesi olmadığı için, Suriye’de bir iç savaş olduğu için yasa dışı yollarla bu işin ticaretini yapma eğilimi yükseldi. Devlet yoksa birileri o boşluğu dolduruyor. Netice itibari ile Suriye’de iç savaşın başlamasından itibaren de o boşluk birileri tarafından doldurulmaya ve piyasaya sürülmeye çalışılmış. 2012 yılından itibaren bu soruna çare aranmaya başlanmış ve kademeli olarak 2014 yılında bu işi sıfırladık. Burada önemli olan kararlı bir duruş sergilemektir. Her ne kadar bu işlerin bazı sosyal sonuçları varsa da devlet olarak biz yasa dışı bir ticarete kaynağının nereye gittiği belli olmayan bir ticarete izin vermemiz mümkün değil. Biz Hatay olarak bu sorunu şimdilik çözdük. Tekrar Hatay’ın gündemine gelmesine de izin vermeyeceğiz."

’Suriyeliler 1432 olaya karıştı’

Hatay genelinde yaşayan Suriyelilere de değinen Topaca, "Hatay’da kayıtlı olarak yaklaşık 245 bin Suriyeli bulunuyor. Hatay gerçekten bir hoşgörü kenti. İşte 245 bin Suriyeliyi misafir ediyoruz. Doğru dürüst bir olayımız yok bir sıkıntımız yok. İnsanlar ekmeğini paylaşıyor, suyunu paylaşıyor, sokağını paylaşıyor. Mahallesini paylaşıyor. Hoşgörü kenti olduğunu göstermeye devam etmeliyiz. Bu algıyı da öne çıkarmak, bu kenti hak ettiği yere çıkarmak hepimizin görevi" diye konuştu.

2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre nüfusu 1 milyon 503 bin olan Hatay’da Suriyelilerle birlikte toplam 1 milyon 748 bin kişi yaşıyor. Kentin yüzde 15’ni oluşturan Suriyelilerin katıldıkları asayiş olayları hakkında da bilgi veren Topaca, "2014 yılında Suriyelilerin karıştığı olay sayısı 1432’dir. Bu rakam, il genelindeki asayiş olaylarının yüzde 3.6’sını oluşturmaktadır" dedi.

’Hatay, terörle anılmamalı’

Vali Ercan Topaca, Hatay’ın televizyon programlarında terörle gündeme getirildiğini ve buna da çok üzüldüğünü söyledi. İstanbul’a yakalanan DHKP-C’lilerin Hataylı olmasının da kendisini üzdüğünü belirten Topaca, şöyle devam etti:

"Tabi terör deyince Hatay’ın TV’lerdeki tartışma programlarında gündeme getirilmesini çok doğru bulmuyorum. Bu kent bunu değil daha güzellerini hak ediyor. Bu kent daha güzellerini hak ediyor. Bu kent daha farklı şekilde gündeme gelmeyi hak ediyor. Bu kentin potansiyellerinin kullanılması gerekiyor. Bu kentin sahip olduğu potansiyelinin çok önemli bir kısmı atıl duruyor. Bunun sebebi de bu tür şeylerdir. İstanbul’da yakalanan o kişilerle ilgili olarak da o kişilerin Hataylı olması bizi üzüyor. Bunlar takip edilen kişilerdi, az çok bizim kayıtlarımızda da olan zaman zaman güvenlik birimlerimizin kendi aralarında birbirini uyardığı kişilerdi. Tabi bunların yakalanması ve kötü niyetli eylemlere fırsat verilmemesi önemlidir. Sınır ili olmamız dolayısı ile bu tür şeylerin olabileceği tabi bizimde tedbirlerimizi en üst düzeyde alarak bu tür yasa dışı faaliyetlere izin vermeyeceğiz. İnşallah güneyimizdeki kavga sonuçlandığı zaman buraların inşası bizim tarafımızdan yapılacaktır. Onların yakalanması da bunun bir göstergesidir."