Hatay'ın yeni gözdesi, 'Hıdırbey'

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Samandağ İlçesi sınırları içinde kalan ve Hz. Musa ile Hz. Hızır\'ın buluşma noktası olduğuna inanılan Hıdırbey Mahallesi, gün geçtikçe turistik alan haline geliyor.

Dönemin Hatay Valisi Celalettin Lekesiz zamanında hayata geçirilen \'Defne Yolu\' projesiyle turistik mahalle olma yolunda ilk adımını atan Hıdırbey\'de yapılan düzenlemelerle meydana gelen değişim, bölgeye olan ilgiyi arttırdı. Özellikle mahallenin merkezindeki 3 bin yıllık Musa ağacı bakıma alındı. Tarihi çınar ağacının çürümüş dalları temizlenip bedeninde zarar gören alanlar tedavi edilirken, çınar yakınlarında bulunan meydan ise tarihi dokuya uygun olarak yeniden düzenlendi. Bu kapsamda \'Ab-ı hayat suyu\' denilen bölgedeki su yeniden içilebilir hale getirilip ziyaretçilerin hizmetine sunulurken, çevredeki işyerleri ise tarihi dokuya uygun yenilendi.

Mahalleye girişte oluşturulan Defne Yolu projesinde yolun sağında ve solunda çeşitli işyerleri açılırken, bu yerleri mahallenin kadınları işletiyor. Birçok yerde açılan tandırlarda ise halkın temel tüketim maddeleri arasında yer alan Hatay\'a özgü katıklı ekmek kadınlar tarafından pişirilip ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca bu işletmelerde bölgeye has lezzetlerden turunç, kabak, patlıcan ve ceviz reçeli ile mahallede yetişen meyve ve sebzeler satışa sunuluyor.

Hıdırbey Mahallesi\'ne ziyaretçi akını yaz aylarında iyice artarken, tarihi çınar ağacını görmeye gelen turistler ise bölgede üretilen ürünlerden de faydalanıyor. Mahalle sakinleri satılan ürünlerin tek bir elden satış ve pazarlanmasının sağlanması için Hıdırbey Tarımsal Ürünler Kalkınma Kooperatifi\'ni kurdu. Bu kooperatif sayesinde hem üreticiler ürünlerini iyi fiyattan satışa sunuyor, hem de kooperatif yoluyla satılan ürünlerden herkese önemli bir gelir sağlanıyor. Kooperatif tarafından tarihi çınar ağacının yanındaki stantların üzerine kurulan çadır sayesinde yaz aylarında sıcaktan korunma, kış aylarında ise yağıştan korunma imkanı sağlanıyor.

Bu çadır altındaki mini işyerlerinde bölgede üretilen çeşitli doğal sabunlar, bölgeye özgü eşya ve sebze meyveler ile hediyelik eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Özellikle hafta sonları yerli turistlerin en önemli uğrak yerleri arasında yer alan Hıdırbey Mahallesi\'nin tek sorunu ise yeterli araç park yerinin bulunmaması. Mahalleye gelen araçlar yol kenarlarına park ederken, bu da mahallenin tek ulaşım yolunda zaman zaman tıkanmalara yol açıyor.

MUSA AĞACI

Efsaneye göre Hz. Hızır ile Hz. Musa, Samandağ\'daki buluşmasından sonra, birlikte Hıdırbey Köyü\'nün yanındaki Musa Dağı\'na çıkmak üzere yola çıkarlar. Hıdırbey Köyü\'ndeki Musa ağacının bulunduğu yere geldiğinde Hz. Musa çok susar. Asasını bu ağacın bulunduğu yere bıraktıktan sonra, hemen yanındaki dereye su içmeye gider. Su içtikten sonra yollarına devam ederler. Asasını suyun kenarında unuttuğunu anlayan Hz. Musa, döndüğünde ise asasının yeşerdiğini ve bir fidan haline geldiğini görür. O günden bugüne, o ağaç Musa ağacı olarak bilinir.

Halk arasında 3 bin yıllık olduğuna inanılan ve Hıdırbey Mahallesi\'nde bulunan çınar ağacının gövde çapı 7.5 metre, çevre genişliği ise 20 metreyi geçiyor. 20 kişi el ele tutuşarak ağacın çevresini ancak sarıyor. Ağacın içindeki dev kovuğa da 10 kişi sığabiliyor.



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