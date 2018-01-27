Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine roket düştü

Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesi kırsalına düştü.

Kırkhan'da Yalankoz Mahallesi yakınlarında bir tarlaya düştüğü belirtilen roketlerden birinin parçaları bazı evlere isabet ederek zarar verdi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Afrin'den atıldığı belirlenen bir roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.