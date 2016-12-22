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Hatay'ın dört ilçesinde 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hatay’ın Amanos kırsalındaki bazı alanlar, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

22 Aralık 2016 04:20

Hatay Valiliği, operasyon gerekçesiyle Amanos kırsalındaki bazı bölgeleri, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, belirlenen bölgelerde 22 Aralık'tan 5 Ocak 2017 tarihine kadar operasyon düzenleneceği belirtilerek, 15 günlük süreyle ilan edilen özel güvenlik bölgelerine giriş çıkışların yasak olduğu duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçelerini kapsayan özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlar şöyle:

"Edikli Tarla mevki, Sarnıç Tepe, Ardıçlı Tepe, Üçkaya Tepe, Kuşçu Tepe, Daz Dağı, Duranın Yurdu, Koyun Eğreği Tepe bölgeleri içinde kalan Çatköy, Tohtak, Kapılı, Namaztaşı mahalleleri ile Saylağın, İkidipli, Akelma, Devehayması, Macıklı, Balarmut, Yatak, Mıtıklar, Bülke, Ufakalıç, Gazelli, Küftarla, Koscak, Çatnergis, Karamezra, Domuzdamı yaylaları bölgesi ve kırsalı."

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Hatayözel güvenlik bölgesiErzinDörtyolPayashassa

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