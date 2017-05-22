Hatay'ın 3 ilçesinde özel güvenlik bölgesi

Hatay’ın İskenderun, Kırıkhan ve Payas ilçelerindeki bazı bölgeler, PKK saldırıları olabileceği gerekçesiyle 10 gün süreyle “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi.

Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İskenderun, Kırıkhan ve Payas ilçelerindeki “özel güvenik bölgesi” uygulamasının 23 Mayıs’ta başlayacağı ve 1 Haziran’da son bulmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İskenderun, Kırıkhan ve Payas ilçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerde 23 Mayıs 2017 Salı gününden (saat 00.01) itibaren 01 Haziran 2017 Perşembe günü (saat 23.59) dahil olmak üzere 10 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler;

Yonsul Mahallesi, Karacaören Yayla, Seydihan Yayla, Denizoluğu Yayla, Kabakçıyeri Yayla, Sarıkaya Yayla, Çınaryurt Yayla, Küllü Yayla, Ağaoluk Yayla, Ağaçoluk Yayla bölgeleri ile bölgenin kırsalında kalan alanlarda 23 Mayıs 2017 Salı gününden (saat 00.01) itibaren 01 Haziran 2017 Perşembe günü (saat 23.59) dahil olmak üzere 10 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları açısından belirtilen süre içerisinde yukarda adı geçen bölgelere girmeleri yasaktır.”