T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor

29 Aralık 2018 17:42

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Fırat\'ın doğusuna olası operasyonu öncesi, Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Bugün 10 askeri araç, Kırıkhan\'dan geçerek Suriye sınırına gitti.
TSK\'nın Fırat\'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik olası operasyonu öncesinde, birliklerinden yola çıkan askeri araçlar konvoy halinde, Kırıkhan\'a geldi. Bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen sevkiyatta 10 askeri araç, Kırıkhan\'dan, konuşlandırılacakları Kilis ve Şanlıurfa sınır hattındaki askeri birliklere doğru hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet KOCACIKKIRIKHAN Hatay DHA TÜRK Silahlı Kuvvetleri TSK FıratHatay KırıkhanBugünKırıkhan SuriyeTSKKırıkhanKilisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24