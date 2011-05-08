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HATAY'DAKİ SİLAHLI SALDIRI HATAY (A.A)

08 Mayıs 2011 22:13

-HATAY'DAKİ SİLAHLI SALDIRI HATAY (A.A) - 08.05.2011 - Hatay'da, komşularıyla tartıştıktan sonra pompalı tüfekle rastgele ateş açıp müdahale etmek isteyen polis memurlarından birini şehit eden, birini de yaralayan zanlının, intihar ettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Çekmece beldesi Pınarbaşı Caddesi Ay Sokak'ta, akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Salih Sezer, henüz belirlenemeyen bir nedenle komşularıyla tartıştıktan sonra, oturduğu apartmanın ikinci katındaki evinin balkonundan pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.  Salih Sezer'in, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerin ihtarına ateşle karşılık vermesi üzerine, polis memuru İsmail Gündüz olay yerinde şehit oldu, polis memuru Coşkun Akşit de yaralandı. Yaralı polis memuru Akşit'in Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, zanlı Salih Sezer'in ise suç aleti tüfekle intihar ettiği bildirildi. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ve İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Antakya Devlet Hastanesine giderek olay hakkında bilgi aldılar.

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