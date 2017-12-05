Hatay'daki kazada ölen göçmenlerin kimlikleri belirlendi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Altınözü ilçesinde minibüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 11 kişiden 6\'sı çocuk 10 göçmenden 9\'nun Iraklı, birinin ise Suriyeli olduğu ve kimlikleri saptandı. Minibüs sürücüsü Mehmet Yiğit\'in cenazesi ise Hatay\'da toprağa verildi

Geçen pazar günü meydana gelen kazada yasadışı yollarla Türkiye\'ye giren göçmenleri taşıyan Mehmet Yiğit yönetimindeki 63 AK 749 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 01 FH 921 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Mehmet Yiğit ile birlikte 6\'sı çocuk 10 göçmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişide çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenlerden kimliği ilk belirlenen minibüsün sürücüsü Mehmet Yiğit, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Yiğit\'in cenazesi Hatay\'da toprağa verildi.

SAHİP ÇIKAN OLMAZSA KİMSESİZLER MEZARLIĞINA

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde otopsileri tamamlanan cenazelerin kimlikleri de belirlendi. 6\'sı çocuk 10 göçmenden 9\'nun Iraklı, birinin ise Suriyeli olduğu saptandı. Cenazelerin birinci derece yakınları tarafından teslim alınmamaları durumunda 15 günlük bekleme süresinin ardından kimsesizler mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada 11 kişinin yaşamını yitirdiği minibüsle çarpışan kamyonun adı açıklanmayan şoförü de gözaltında tutuluyor. Şoförün bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



FOTOĞRAFLI