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HATAY'DAKİ KAZADA KİMLİKLER AÇIKLANDI HATAY (A.A)

03 Ekim 2010 16:14

-HATAY'DAKİ KAZADA KİMLİKLER AÇIKLANDI  HATAY (A.A) - 03.10.2010 - Hatay'da, Dericiler Sitesi'nde bir iş yerinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ölen 3 kişi ile yaralanan 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Güzelburç beldesi Dericiler Sitesi'nde Cemil Üzer'e ait Cem-Hak Dericilik şirketine ait olduğu bildirilen 2 katlı iş yerinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ölenlerin iş yeri çalışanlarından Uğur Özmen (29) ve Hüseyin Yılmaz (28) ile patlamanın meydana geldiği iş yerinin karşısına Gaziantep'ten kamyonuyla vinç getiren sürücü Habip Kaşıkçıoğlu (36) olduğu belirlendi. Ağır yaralanan işçilerden Cengiz Ali Ergün (33) Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ), Tayfur Ata Sökmen, Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, diğer yaralılar Ayşe Dağ (31), Mustafa Göv (36), Murat Solak (35) ve Zeki Boyacı (36) da Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

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