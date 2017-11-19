Hatay'da zeytinyağı zamanı

Kasım NARCI-Ramazan ÇELİK/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Hassa ilçesindeki zeytinyağı fabrikalarında mesai başladı.

Tat ve kalitesiyle ön plana çıkan Hassa\'da zeytinyağı üretimi başladı. İlçedeki yaklaşık 34 bin dekar alanda bulunan zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerin yaklaşık yüzde 40\'ı sıkıma gönderiliyor. Aktepe mahallesinde yaklaşık 25 yıldır zeytinyağı fabrikası işleten Hidayet Çolak, fabrikaya getirilen zeytinlerin zeytinyağına dönüşmesini şöyle anlattı:

\"Zeytinliklerde toplanan zeytinler, çuvallara doldurulup ilçede bulunan zeytinyağı fabrikalarına getiriliyor. Burada sırasını bekleyen zeytinler, tam otomatik fabrikalarda, hijyenik ortamda, el değmeden önce temizleme bandına alınıyor. Burada yapraklarından arındırılan zeytinler ardından yıkama ünitesine alınıyor. Ünitede suyla yıkanıp toz ve kirden arındırılan zeytinler daha sonra pres makinesine giriyor. Burada zeytinin posası çıkarılıyor bu işlem ardından sıcak su sistemine giriş yapılıyor. Sıcak su yardımıyla posa ve zeytinyağı ayrıştırılıp, zeytinyağı dinlenme havuzuna alınıyor. Burada ortalama 4 saat dinlenen zeytinyağı, depodaki musluklar sayesinde bidon ve paketlere aktarılarak sahibine teslim edilerek işlem tamamlanmış oluyor. Bunun yanı sıra ayrıştırma işleminden arda kalan posa ise, prinaya dönüştürülüp yakacak olarak kullanılıyor.\"



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