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Hatay'da yoğun sis kazası: 3 yaralı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı

29 Kasım 2017 17:06

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-420 karayolu Altınkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu yolda ilerleyen M.K. yönetimindeki 31 E 3205 plakalı otomobille, karşı yönden gelen M.N.K. yönetimindeki 31 DT 965 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, M.K., S.K. ve S.G. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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