T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah saatlerinde etkisini artırdı

21 Aralık 2018 15:25

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren sis hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay’ın Antakya ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan sisli hava, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehrin üzerini kapladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Hatay Havalimanı\'ndaki erken saatlerdeki uçuşlar iptal edildi. Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarırken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar  meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin BOZOKHATAY DHA HATAYGörüşHatayın AntakyaSisHatay HavalimanıTrafikFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24