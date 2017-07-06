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Hatay'da yakalanan 5 canlı bomba adliyeye sevk edildi

Yakalanan şüphelilerden 3'ünün Suriyeli, 2'sinin Türk olduğu belirtildi

06 Temmuz 2017 13:02

Hatay sınırında, eylem yapmak üzere Türkiye'ye girmeye çalışan, 5 canlı bomba ile onlara yardım ve yataklık yapan 3 kişi, MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Üzerlerinden patlamaya hazır bomba çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 23 Haziran'da Suriye plakalı araçta yakalanan eylemcilerden 2'sinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde intihar kemerleri bulundu. Kişiler herhangi bir can ve mal kaybı olmadan etkisiz hale getirildi. Ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların 'parça tesirli el bomba fünyeli' olduğu açıklandı. Yetkililer, şüphelilerden 3'ünün Suriyeli, 2'sinin ise Türk vatandaşı olduğu belirtti.

Operasyonun devamında canlı bombalara yardım ve yataklıktan 3 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. IŞİD'li olduğu belirtilen kişilerin Ramazan Bayramı nedeniyle metropol kentlerde sansasyonel eylemler planladığı aktarıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 8 şüpheli bu sabah geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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