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Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

HATAY, (DHA) - HATAY'da uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, ülkeye yasa dışı yollardan giren 71 yabancı uyruklu göçmenin yakalandığı, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 1 kilo 545 gram kubar

22 Şubat 2018 02:05

HATAY, (DHA) - HATAY\'da uyuşturucu satıcıları ve kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, ülkeye yasa dışı yollardan giren 71 yabancı uyruklu göçmenin yakalandığı, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile 1 kilo 545 gram kubar esrarın ele geçirildiği bildirildi. 
Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarını işlediği belirlenen kişilere yönelik Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli tarihlerde operasyonlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 2 bin 43 paket kaçak sigara, 1 kilo 545 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği ve yasadışı yollarla ülkeye giren 71 yabancı uyruklu göçmenin yakalandığı ifade edildi. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında Yayladağı ve Antakya İlçelerinde 19 Şubat günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 12 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 1 adet el telsizi ve 7 bin 800 TL paranın ele geçirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8\'i Suriye uyruklu, 13 kişinin sorgusunun ise devam ettiği belirtildi. 

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