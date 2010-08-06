-HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU HATAY (A.A) - 06.08.2010 - Hatay'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Ş. (30) ve M.K'nin (28), Yayladağı ilçesinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kent merkezinde piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Zanlıları yakın takibe alan polis, esrarı taşıdıkları otomobili Harbiye Beldesi Atatürk Bulvarı üzerinde durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan zanlılar kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamaca sonunda yakalanan zanlıların aracında yapılan aramada 3 kilo 500 gram kubar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan R.Ş. (30) ve M.K. (28) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan kovalama sırasında bir polis aracı kaza yaptı. Kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.