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Hatay'da 'Türk bayrağı yakıldı' gerginliği

Cezaevlerinde açlık grevine destek vermek isteyen bir grup Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci sitelerinde eylem yaptı

05 Kasım 2012 11:07

Hatay'da Türk bayrağı yakıldığı iddiası ortamı gerdi. Karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylard 12 kişi gözaltına alındı.

Cezaevlerinde açlık grevi başlatan KCK ve BDP'lilere destek vermek isteyen bir grup Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci sitelerinde eylem yaptı.

PKK'nın propagandasına dönüşen gösteride Türk bayrağı yakıldığı iddiası ortamı gerdi.

Öğrenci sitesi önünde toplanan bir grup öğrenci slogan atarak olayı protesto etti.

Jandarma ekipleri karşıt görüşlü öğrencilerin karşı karşıya gelmemesi için yoğun çaba harcadı.
Bir grup öğrenci, olaylardan sorumlu tuttukları öğrencilerin üye olduğu, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci Derneği binasına saldırdı.

Olaylara jandarma müdahale etti. İki gruptan 12 öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişinin üzerinden döner bıçağı çıktı. Bir grup öğrenci ilerleyen saatlerde sokak aralarında barikat kurup çöp konteynerlerine ateşe verdi.

Olayların büyümesi üzerine polisten takviye ekip istendi. Öğrenciler göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtıldı.

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