Hatay’da tanımlanamayan mühimmat

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1 metre uzunluğunda, 10 santimetre kalınlığında ne olduğu anlaşılamayan bir mühimmat bulundu.



Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine Özelli Mahallesi'ndeki Öğmeiş sahiline giden güvenlik güçleri, burada 1 metre uzunluğunda, 10 santimetre kalınlığında ve üzerinde yazıların yer aldığı mühimmat buldu.



Hatay Valisi Nusret Miroğlu, AA muhabirine, mühimmatın ne olduğuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.



Mühimmatın kim ya da kimlere ait olduğuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmadığını ifade eden Miroğlu, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

