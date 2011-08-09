Hatay'da Suriyeli ajanlar yakalandı iddiası

T24 - Suriye'den kaçan mültecilerin yerleştiği kamplardan ilginç bir iddia geldi; Çadırkentlerde Suriye istihbaratına bağlı 7 ajanın yakalandığı öne sürüldü.



Suriye'de olayların başlamasının ardından evlerini terk eden köylülerden bazıları, sınırın sıfır noktasına kurdukları derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi veriyor. Bazıları da Türkiye'ye sığınma talebinde bulunarak Hatay'daki çadırkentlere yerleştiriliyor.



Halkın tamamen boşalttığı Hırıbit El Coz ise Suriye ordusunun konuşlandığı bir alan haline geldi.



Köydeki evleri tek tek dolaşan Suriyeli askerler, sınırdan Türkiye'ye kaçışı önlemeye çalışıyor.



Suriye devleti, Güveççi sınırı ve çadırkentteki gelişmeleri de yakından izliyor.



Hatay'da güvenlik güçlerinin sığınmacıların yerleştirildiği çadırkentlerde 7 Suriyeli ajanı yakaladığı öne sürüldü.



Suriyeli ajanların, sığınmacı olduklarını söyleyerek Güveççi sınırından Türkiye'ye geçtiği öğrenildi. Bir ajanın da sınırdan geçmeye çalışırken Suriyeli sığınmacılar tarafından yakalandığı iddia edildi.



Suriyeli istihbaratçıların, çadırkentlerde yaşayanların durumunu öğrenmek ve huzursuzluk çıkarmak için görevlendirildiği belirtiliyor.



İstihbarat elemanları, sorgularının ardından Suriye'ye iade edilecek.



