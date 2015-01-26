Hatay'da Suriye'den Türk askerlerine ateş açıldı

Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında görev yapan Türk askerlerine ateş açıldı.

Öğle saatlerinde Cilvegözü Sınır Kapısı ile Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki TIR'ların yüklerini aktardığı tampon bölgede Suriyeli bir grup muhalif, Türk askerlerinin üzerine rastgele ateş açtı.



Bunun üzerine askerler hava ateş ederek karşılık verdi. Ölen ve yaralananın olmadığı olay sonrası Cilvegözü Gümrük Mülki Amirliği, kapıda bir güvensizlik ortamı oluştuğu gerekçesiyle sınır kapısını ikinci bir emre kadar tüm giriş ve çıkışlara kapattı.

Askerlere ateş muhalif grubun ismi öğrenilemezken, olaydan habersiz olup ülkelerine gitmek isteyen bazı Suriyeliler Cilvegözü'nden döndüler. Kapıda daha önce TIR'lar için sıra uygulamasına geçilmesinden dolayı uzun TIR kuyruklarının oluşması beklenmiyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın, bölgede güvenli ortam sağlanana kadar kapalı kalacağı bildirildi.