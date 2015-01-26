T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay'da Suriye'den Türk askerlerine ateş açıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında görev yapan Türk askerlerinin üzerine ateş açıldı

26 Ocak 2015 21:06

Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında görev yapan Türk askerlerine ateş açıldı.

Öğle saatlerinde Cilvegözü Sınır Kapısı ile Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki TIR'ların yüklerini aktardığı tampon bölgede Suriyeli bir grup muhalif, Türk askerlerinin üzerine rastgele ateş açtı.

Bunun üzerine askerler hava ateş ederek karşılık verdi. Ölen ve yaralananın olmadığı olay sonrası Cilvegözü Gümrük Mülki Amirliği, kapıda bir güvensizlik ortamı oluştuğu gerekçesiyle sınır kapısını ikinci bir emre kadar tüm giriş ve çıkışlara kapattı.

Askerlere ateş muhalif grubun ismi öğrenilemezken, olaydan habersiz olup ülkelerine gitmek isteyen bazı Suriyeliler Cilvegözü'nden döndüler. Kapıda daha önce TIR'lar için sıra uygulamasına geçilmesinden dolayı uzun TIR kuyruklarının oluşması beklenmiyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın, bölgede güvenli ortam sağlanana kadar kapalı kalacağı bildirildi.

 

ETİKETLER

hatayaskercilvegözü sınır kapısıateş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24