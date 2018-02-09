Hatay'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da polis tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, değişik tarihlerde meydana gelen 30 olayın faili oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 yivsiz av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 el telsizi, 20 bin 100 dolar, 50 bin lira, dolandırıcılıkta kullanılan dış yüzeyi dolar görünümlü, iç tarafı boş 103 deste kağıt, üzerinde geçersizdir ibaresi olan 4 deste sahte dolar ve farklı kişilerce imzalanmış 100 açık senet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.



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