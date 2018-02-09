T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da polis tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı

09 Şubat 2018 15:41

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da polis tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, değişik tarihlerde meydana gelen 30 olayın faili oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 yivsiz av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 el telsizi, 20 bin 100 dolar, 50 bin lira, dolandırıcılıkta kullanılan dış yüzeyi dolar görünümlü, iç tarafı boş 103 deste kağıt, üzerinde geçersizdir ibaresi olan 4 deste sahte dolar ve farklı kişilerce imzalanmış 100 açık senet ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'nde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA HATAYEmniyet MüdürlüğüReyhanlıAltınözüOperasyondaGözaltınaAsayişMüdürlüğü Gasp Büro AmirliğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24