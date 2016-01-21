“Arkadaşıyla öpüştü” iddiasıyla müdür odasına çağrılan öğrenci, balkondan atlayıp felç kaldı

Hatay Kırıkhan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan D.H ve H.İ, öpüştükleri iddiasıyla okul müdürünün odasına çağrıldı. Müdür tarafından hakaret ve ceza tehditine uğrayan H.İ., “Ancak ölürsem benden kurtulursunuz” diyerek kendisini balkondan attı ve felç kaldı. Okul müdürü A.P. hakkında “intihara teşvik” ve “tehdit” suçundan soruşturma açıldı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre belden aşağısı felç kalan öğrenci iki buçuk aydır evinde tedavi görüyor. Okul müdürü hakkında “intihara teşvik ve hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Okul müdürü ise kendisini gençleri öpüştükleri için değil, öpüştüklerini haber veren arkadaşlarını tehdit ettikleri için odaya çağırdığını söyleyerek savundu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan D.H adlı kız öğrenci, geçen yıl 9 Aralık’ta müdüriyet odasına çağrıldı. Odada okul müdürü A.P’nin yanı sıra bir müdür yardımcısı ve öğretmen N.A’da vardı. D.H’nin iddiasına göre Müdür A.P genç kıza “H.İ seni öptü mü?” sorusunu sordu. D.H’de “Öpmedi” diye karşılık verdi. D.H, “Ben öpüşmedim dedikçe daha çok bağırmaya başladı. Ben de korkudan öptüm” deyince ‘Sen benim kızım olsan seni dilim dilim doğrar, polise teslim olur, cezamı çekerim ” dedi diye konuştu.

Daha sonra odaya çağrılan H.İ’de, kendi iddiasına göre M.P kendisine “Yediğiniz haltları anlatın, bakalım. Kızla öpüşmüşsünüz” dedi. Bu iddiaya karşı çıktığını belirten H.İ “Konuşmamıza izin vermediler. ‘Okuldan atacağız seni’ dediler. Ben de ‘Ancak ölürsem kurtulursunuz benden’ dedim. ‘O zaman öl de görelim’ dediler. Ben de sinirlendim” diye konuştu. Bu arada öğretmen N.A’nın da H.İ’ye “Senin bacına yapsalar sen ne düşünürdün?” dediği de iddia edildi.

Yaşanan bu diyologlar sonrasında H.İ müdürün odasından çıkarak koridordan açılan balkona gitti ve kendisini iki kat yükseklikten aşağıya bıraktı. Omurgasında kırıklar meydana gelen ve karaciğeri parçalanan H.İ’nin belden aşağısı felç kaldı. Halen tedavi gören H.İ “Şuan yürüyemiyorum ama en yakın zamanda yürüyeceğim. Hocalarım geçmiş olsuna bile gelmediler” dediği ifade edildi. H.İ’nin arkadaşı D.H ise, arkadaşının felç kalmasından sonra okula müfettişlerin geldiğini, kendisini çağıran Müdür A.P’nin “H.İ’nin psikolojisi bozuk” diyeceksin dediği ve “Odada konuştuklarımızı anlatmayacaksın” sözleriyle kendisini bu yönde ifade vermeye zorladığını kaydetti.

“Öpüşmeden değil, tehditten”

Okul müdür A.P ise iki öğrencinin öpüştükleri için değil, öpüştüklerini haber veren arkadaşlarını tehdit ettikleri için odaya çağırdığını ifade ederek “Ben sadece ‘Arkadaşlarını niye tehdit ediyorsun’ dedim. Niye atladığını halen anlamış değilim” dediği ifade edildi. Ancak öğretmen N.A ifadesinde “H.İ’ye ben ‘Kız kardeşin var mı senin, senin yaptığını biri sana yapsa kabul eder misin?” dediğini kabul etti.

H.İ’nin avukatı Ali Habip, öğretmenler hakkında açılan idari soruşturmanın kapatıldığını ancak “intihara teşvik ve hakaret” suçlarından ceza soruşturmasının sürdüğünü belirtti. Kız çocuğu üzerinde baskı uygulandığını kaydeden Habip, bu bakımdan “görevi kötüye kullanma, yalan tanıklığa teşvik ve suçu bildirmeme” yönünden de işlem yapılması gerektiğini savundu.