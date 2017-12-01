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Hatay'da sis etkili oluyor

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanıyor

01 Aralık 2017 14:06

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY\'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanıyor.
Sabahın erken saatlerinde merkez ilçeler Antakya ve Defne\'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Sürücülerin araçlarını dikkatli kullanmaları sonucu yollarda uzun kuyruklar oluştu.
Meteoroloji yetkilileri, şehir genelinde etkili olan sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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