Hatay'da savcılık tüm memurların sicil numarası ve iletişim bilgisini istedi

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Hatay merkez ve ilçelerinde görev yapan tüm memurların sicil numaraları, telefon ve adres bilgilerinin kendilerine gönderilmesini istedi. Savcılık bu doğrultuda, tüm kamu kurumları il müdürlüklerine yazı gönderdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Hatay Cumhuriyet Savcısı Ali Resul Ceritlioğlu gönderilen yazıda, şu talepte bulunuldu:

“Hatay merkez ve ilçelerinde (Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ, Yayladığı) faaliyet gösteren kamu kurumları/kuruluşları bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel kanun hükümlerine göre görev yapmakta olan tüm personelinizin (asker, polis, müdür, amir, memur, işçi, sözleşmeli-geçici personel vs.) TC. Kimlik no, adı-soyadı, ünvan, sicil, görev yeri, telefon ve adres bilgilerinin excel formatında ve her kurum ayrı olacak şekilde tanzim ederek, CD-DVD ile en kısa sürede cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereği rica olunur.”

Savcılığın bu yazısının ardından, tüm kamu kurumları müdürlüklerinin, personel bilgilerini savcılığa göndermeye başaldığı öğrenildi.