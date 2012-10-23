Hatay'da sağlık ocağına uçaksavar mermisi isabet etti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bir sağlık ocağına Suriye’den atılan bir uçaksavar mermisi isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Reyhanlı ilçesinde bulunan Mahmut Ekme Sağlık Ocağı'na uçaksavar mermisi isabet etti.

Binanın penceresinden giren uçaksavar mermisi, boş odanın içinde sektikten sonra duvara saplandı.

1 doktor ve 2 hemşirenin görevli olduğu sağlık merkezinde uçaksavar mermisinin boş odaya isabet etmesi olası bir faciayı önledi.

Olayın ardından sağlık ocağına gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Nereden geldiği henüz belli olmayan mermisiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Bayramı'na iki gün kala çatışmaların sürdüğü Suriye'den kaçan birçok kişi, sığınmak için Türkiye'ye geldi.