Hatay'da patlayıcı yüklü araç yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde 2 polisin yaralanmasına yol açan çatışmanın ardından yapılan incelemede Erzin Hükümet Konağı yakınına patlatılmak üzere park edilen yaklaşık 70 kilogram patlayıcı yüklü bir araç bulundu.



Erzin ilçe merkezinde güvenlik kuvvetleri ile PKK’lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, çatışmanın ardından yapılan incelemede Erzin Hükümet Konağı yakınına patlatılmak üzere park edilen yaklaşık 70 kilogram patlayıcı yüklü bir araç bulunduğu bildirildi.

Terk edilmiş bir halde bulunan araçta yapılan incelemede 2 el bombası ve 1 telsiz ele geçirildi.

Lojmana saldırı

Valiliğin yaptığı açıklamada, aynı saatte Kaymakamlık lojmanına da PKK'lı teröristler tarafından bir araçtan ateş açıldığı ifade edildi.

Lojmanı koruyan polis memurlarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, teröristlerin ellerindeki roketatarı ateşleyemeden kaçmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Silah ve bomba ele geçirildi

Açıklamada, çatışma sonrasında 1 Rpg-7 roketatar ve mühimmatıyla 1 uzi marka otomatik silah ve mühimmatı, tabanca, 2 el bombası, 3 el telsizi, çok sayıda otomatik silah mermi ve şarjörü ile olayda kullanılmak üzere gasp edilen 4 otomobil ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polis memurunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çatışmada yaralandıkları belirlenen PKK’lıların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.