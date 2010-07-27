Hatay'da olaylar durulmadı!

T24

Sabah olaylar yeniden alevlendi

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki saldırıda 4 polis memurunun şehit olmasının ardından parti binalarının önünde güvenlik önlemi alındığı, ana caddedeki iş yerlerine Türk bayrakları asıldığı görüldü. Özerliçay Mahallesi TOKİ Konutları önünde görev devir-teslimi yapan polis aracına sahte plakalı kapalı kasa kamyonetten uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 4 polis memurunun hayatını kaybettiği saldırının ardından önce İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde toplanan vatandaşlardan bazılarının gece BDP ilçe teşkilatı binasını tahrip etmesi ve çeşitli mahallelerdeki iş yerlerine yönelik saldırılarda bulunmasının ardından vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor. CHP ilçe binasının önünde jandarma komando timi ile çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Camlarında kırıklar bulunan AK Parti ilçe binasının önünde polis ekiplerinin nöbet tuttuğu gözlendi. Ana caddedeki iş yerlerine Türk bayrakları asıldı. Eski sebze ve meyve halinde bulunan 6 kahvehanenin masa ve sandalyelerinin kırılıp yakıldığı görüldü.Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet ekipleri biber gazı sıkarak müdahale etti.Alınan bilgiye göre, Dörtyol’daki minibüs garajlarında iki grup arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman birbirine taş atan gruptakilerin yanına giden Kaymakam Hayri Sandıkçı, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Gruplardan birinde bulunanlar, diğerlerinin uzaklaşmaması halinde bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi. Kaymakam Sandıkçı, BDP Hatay İl Başkanı Mehmet Nisan ile görüşerek gruptakilerin uzaklaştırılmasını istedi.Bunun üzerine gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri eşliğinde yürüyüşe geçti. Yaklaşık 300 metre yürüyen gruptakilerden bazıları terör örgütü elebaşı lehine Kürtçe slogan atınca diğer grup, polis ekiplerinin oluşturduğu barikatı aşarak slogan atanlara saldırmak istedi. Çevik kuvvet ekipleri, grupları biber gazı sıkarak dağıttı.Daha sonra BDP ilçe binasının bulunduğu sokakta toplanan grubu Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin sakinleştirmeye çalıştı.İlçede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.