Hatay'da öğrenciler arasında gerginlik



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Üniversitesi kampusu yakınında bulunan ve öğrencilerin kaldığı sitelerin bulunduğu Alahan bölgesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yarın düzenlenecek bir panel için bildiri dağıtmak isteyen gruba, karşıt görüşlü öğrenciler engel oldu. Bunun üzerine öğrenciler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 öğrenci yaralandı. Çıkan olaylar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman jandarma ekipleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, jandarma ekipleri öğrencilerin kaldığı site bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı.