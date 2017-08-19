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Hatay'da MİT, polis ve jandarma operasyonuyla 1'i yaralı 5 DEAŞ'lı yakalandı (2)- Yeniden

Ufuk AKTUĞ-Ramazan ÇELİK, (DHA) - SURİYE'den kaçak olarak yurda sokulan siyah cip, Hatay'ın Topbağazı Mevkii'nde MİT, polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu

19 Ağustos 2017 17:09

Ufuk AKTUĞ-Ramazan ÇELİK, (DHA) - SURİYE\'den kaçak olarak yurda sokulan siyah cip, Hatay\'ın Topbağazı Mevkii\'nde MİT, polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki 4 kişi teslim olurken kaçmak isteyen 1 kişi ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. DEAŞ\'lı olduğu belirlenen 5 teröristin eylem için ülkeye giriş yaptığı bildirildi.
Hatay MİT Bölge Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye\'ye sokulduğu belirlenen siyah cipi takibe aldı. Hatay\'ı geçip İskenderun istikametine giden araç, Belen İlçesi\'nin Topbağazı Mevkii\'nde jandarma ve Özel Harekat timlerinin desteğiyle durduruldu. Denetim noktasına çekilen cipte bulunan 4 kişi teslim olurken, 1 kişi direnip kaçmak istedi. \'Dur\' ihtarında bulunan ekipler, kaçan şüpheliyi ateş edip ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli tedavi için Hatay Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yol uzun süre araç trafiğine kapatılarak cip detaylı incelendi. Bombalı tuzak ihtimaline karşın bagaj fünye ile patlatılarak açıldı. Bagajdaki 4 çanta incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken yol da tekrar araç trafiğine açıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler sorguya alınırken zanlıların Türkiye\'ye sansasyonel eylem yapmaya gelen terör örgütü DEAŞ\'lı olduğu belirtildi.

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