-HATAY'DA KUM OCAĞINDA GÖÇÜK HATAY (A.A) - 07.07.2011 - Hatay'da bir kum ocağında meydana gelen göçükte, kepçe operatörü kum altında kaldı. Alınan bilgiye göre, Antakya-İskenderun yolu üzerinde bulunan Maraş Boğazı mevkisinde bulunan kum ocağında göçük meydana geldi. Bu sırada ocakta çalışma yapan kepçe operatörü Mustafa Berksoy (45) kum altında kaldı. Sivil savunma, itfaiye ve Hatay Valiliği Arama Kurtarma ile Antakya Belediyesi ekiplerinin göçük altındaki Berksoy'u çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.