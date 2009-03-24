Hatay'da kışlada patlama: 1 şehit

Hatay Serinyol'daki askeri kışlada eğitim sırasında bir el bombası patladı. Olayda bir asker öldü 8 asker de yaralandı.



Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya bağlı Serinyol beldesinde bulunan 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında meydana gelen patlamada şehit olan askerin Uzman Çavuş Mehmet Topal olduğu bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Jandarma Eğitim Alayı kışlasında, eğitim faaliyetleri sırasında mühimmat patlaması sonucu şehit olan, Kahramanmaraş Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Topal'ın cenazesi, Antakya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yetkililer, patlamada yaralanan 8 askerin tedavisinin Antakya Devlet Hastanesi ile İskenderun Askeri Hastanesinde sürdürüldüğünü belirtti.

