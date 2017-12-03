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Hatay'da katliam gibi kaza: 11 ölü, 9 yaralı (2)

6'SI ÇOCUK, 11 KİŞİ ÖLDÜ Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde meydana gelen feci kazayla ilgili açıklama yaptı

03 Aralık 2017 21:41

6\'SI ÇOCUK, 11 KİŞİ ÖLDÜ
Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde meydana gelen feci kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 11\'e çıktığı, ölenlerden 6\'sının ise çocuk olduğu, yaralı sayısının da 9 olduğu bildirildi. Açıklama şöyle;
\"Bugün saat 15.00 sıralarında Altınözü ilçesi Yolağzı mahallesi ile Kansu mahallesi arasında seyreden ve yasadışı göçmen taşıyan 63 AK 7.. plakalı minibüs ile karşı yönden gelen kamyonun karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 6\'sı çocuk, 4\'ü yetişkin 10 yabancı uyruklu şahıs ile minibüs sürücüsü hayatını kaybetmiş, yaralanan yabancı uyruklu 9 kişi ise ilimizdeki farklı hastanelerde tedavi altına alınmıştır.  Yaralıların tedavilerine başlanılmış olup, minibüste bulunan tüm şahısların kimlik ve uyruklarını belirleme çalışmaları sürdürülmektedir. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.\"
Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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