Hatay'da karakola canlı bomba saldırısı

T24

Denizciler de 6 şehit vermişti



Başından vurulan canlı bomba karakol önünde yatarken üzerindeki bomba düzeneği nedeniyle uzun süre müdahale edilemedi. Polis, çevre güvenliği alırken karakolun bulunduğu cadde ve çevredeki bağlantı yolları araç ve yara trafiğine kapatıldı.Saldırının ardından kaçan teröristlerin bulunduğu 34 BD 080 ve 06 BD 154 plakalı siyah cip ve otomobilin ele geçirilmesi için otoyol dahil tüm beldenin giriş çıkışları tutuldu, çevre ilçelerdeki jandarma ve polisler de alarma geçirildi.Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, saldırıda 1 polisin şehit olduğunu, 3 polisin yaralandığını, 1 teröristin de ölü ele geçirildiğini söyledi.İskenderun İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Denizciler Beldesi'nin Modernevler Mahallesi'ndeki İkmal Destek Komutanlığı'nda nöbet değişimi yapan askeri kamyonete 31 Mayıs 2010'da düzenlenen roketli saldırıda 6 askeri şehit edilmiş, 7 asker de yaralanmıştı.27 Kasım 2008'de yine Adana-İskenderun otoyolu Denizciler Beldesi Mevkii'nde Amanos Dağları'nda yuvalanan teröristlerin, PKK'nın kuruluş tarihini bahane ederek düzenlediği saldırısında polis memurları 37 yaşındaki İbrahim Darıcı ve 38 yaşındaki Halil Aksak şehit olmuş, 4 polis de yaralanmıştı.