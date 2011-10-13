T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay'da karakola canlı bomba saldırısı

Hatay'ın İskenderun İlçesi'ne bağlı Denizciler Beldesi'nin polis merkezine PKK'lılar tarafından...

13 Ekim 2011 03:00

T24 - Hatay'ın İskenderun İlçesi'ne bağlı Denizciler Beldesi'nin polis merkezine PKK'lılar tarafından 2 ayrı araçla düzenlenen silahlı saldırıda 4 polisin yaralandığı, 1'inin hastande şehit olduğu bildirildi.

Başından vurulan canlı bomba karakol önünde yatarken üzerindeki bomba düzeneği nedeniyle uzun süre müdahale edilemedi. Polis, çevre güvenliği alırken karakolun bulunduğu cadde ve çevredeki bağlantı yolları araç ve yara trafiğine kapatıldı. 



Saldırının ardından kaçan teröristlerin bulunduğu 34 BD 080 ve 06 BD 154 plakalı siyah cip ve otomobilin ele geçirilmesi için otoyol dahil tüm beldenin giriş çıkışları tutuldu, çevre ilçelerdeki jandarma ve polisler de alarma geçirildi.

Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, saldırıda 1 polisin şehit olduğunu, 3 polisin yaralandığını, 1 teröristin de ölü ele geçirildiğini söyledi.


Denizciler de 6 şehit vermişti

İskenderun İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Denizciler Beldesi'nin Modernevler Mahallesi'ndeki İkmal Destek Komutanlığı'nda nöbet değişimi yapan askeri kamyonete 31 Mayıs 2010'da düzenlenen roketli saldırıda 6 askeri şehit edilmiş, 7 asker de yaralanmıştı.

27 Kasım 2008'de yine Adana-İskenderun otoyolu Denizciler Beldesi Mevkii'nde Amanos Dağları'nda yuvalanan teröristlerin, PKK'nın kuruluş tarihini bahane ederek düzenlediği saldırısında polis memurları 37 yaşındaki İbrahim Darıcı ve 38 yaşındaki Halil Aksak şehit olmuş, 4 polis de yaralanmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24