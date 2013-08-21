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Hatay'da kaçakçılar askere ateş açtı

100-150 atlı ve 800 yayadan oluşan ve askere ateş açan kaçakçı gruba gözyaşartıcı gaz ile müdahale edildi

21 Ağustos 2013 19:43

Hatay'ın Altınözü İlçesi Hacıpaşa Köyü'ne yakın sınır bölgesinde, Asi Nehri'nden kaçak mazot geçirmeye çalışan 4 kaçakçının askere ateş açması üzerine, asker de ateşle karşılık verdi.Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada,
'Türkiye-Suriye Hududunda, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Hacıpaşa Hudut karakolu sorumluluk sahasında, dün saat 16.00 sıralarında 4 kaçakçının Suriye'den Türkiye'ye, Asi Nehri'nden bidonlarla akaryakıt geçirme girişiminde bulunduğu, bölgedeki askeri personele piyade tüfeği ile 9-10 el ateş ettiği, askerin de kaçakçılara ateşle karşılık verdiği' belirtildi. Yaşanan olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.
 
Kalabalık gruba gazlı müdahale
 
Ayrıca, Suriye sınırında 100-150 atlı ve 800 yayadan oluşan bir başka kaçakçı guruba gözyaşartıcı gaz ile müdahale edildiği bildirildi.
Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,
"Türkiye-Suriye Hududunda, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Oğulpınar Hudut karakolu sorumluluk sahasında, saat 22.00 sularında, 25-30 araç, 100-150 atlı ve 700-800 yayadan oluşan kalabalık bir kaçakçı grubunun Suriye tarafında toplandığı ve hududa doğru yaklaştığı tespit edilmiştir. Yapılan tespit doğrultusunda, bir Piyade Takımı, bir adet Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA), iki adet Zırhlı Muharebe Aracı ile geçiş noktaları kapatılmış; bölgeye Bükülmez Hudut Karakolundan bir Hudut Mangası ve bir adet TTZA takviye olarak sevk edilmiştir. Kaçakçılara hudut hattına yaklaşmamaları konusunda Arapça ve Türkçe ikazlar yapılmış, ancak şahıslar ikazlara uymayarak Suriye tarafında beklemeye devam etmiş ve kaçakçılık girişimlerinde bulunmuşlardır. Bölgedeki unsurlarımız tarafından önce havaya ve daha sonra kontrollü bir şekilde kaçakçı şahısların ve araçların yakın bölgelerine ikaz ateşi açılmış ve göz yaşartıcı bomba ile müdahale edilerek grup tamamen dağıtılmıştır." denildi

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