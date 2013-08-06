Hatay'da kaçak mazot operasyonu: 4 asker yaralı

Hatay'da kaçakçıların mazot bidonlarını ateşe vermesi sonucu 4 asker yaralandı.
Reyhanlı'nın sınır kesimindeki Kuşaklı Köyü'nde sabaha karşı Suriye'den mazot getiren kaçakçılara askerler müdahale etti.
Mazot bidonlarını askerlere vermek istemeyen kaçakçılar bidonları ateşe verdi. Çıkan arbedede 1'i uzman çavuş 3 asker yaralandı.
Yaralılar, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kuşaklı Köyü'nde askerler operasyon başlattı.
Kuşaklı Köyü'nde çok sayıda askeri aracın yanı sıra ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.