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Hatay'da kaçak mazot operasyonu: 4 asker yaralı

Reyhanlı'nın sınır kesimindeki Kuşaklı Köyü'nde sabaha karşı Suriye'den mazot getiren kaçakçılara askerler müdahale etti

06 Ağustos 2013 14:14

Hatay'da kaçakçıların mazot bidonlarını ateşe vermesi sonucu 4 asker yaralandı.
 
Reyhanlı'nın sınır kesimindeki Kuşaklı Köyü'nde sabaha karşı Suriye'den mazot getiren kaçakçılara askerler müdahale etti.

Mazot bidonlarını askerlere vermek istemeyen kaçakçılar bidonları ateşe verdi. Çıkan arbedede 1'i uzman çavuş 3 asker yaralandı.

Yaralılar, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kuşaklı Köyü'nde askerler operasyon başlattı.

Kuşaklı Köyü'nde çok sayıda askeri aracın yanı sıra ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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