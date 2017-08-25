Hatay'da jandarmadan kaçan minibüsten ölü ve yaralı kaçak göçmenler çıktı

HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı göçmen kaçakçılara ait bir minibüsten 1\'i ölü, 5\'i de yaralı 32 Suriyeli çıktı.

Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Çeteneli Mahallesi\'nde 2 araç ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınmasının ardandan, bölgeye jandarma ekiplerinin sevk edildiği, kaçak göçmenlerin bulunduğu araçların şoförlerinin \'Dur\' ihtarında bulunan ekiplerin üzerine sürerek kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine güvenlik birimlerinin söz konusu araçları takibe aldığı bildirilen açıklamada, \"Takip esnasında kaçan araçlara durmaları yönünde birçok kez dur ihtarı yapılmış, ikazlara uyulmayınca havaya uyarı atışı yapılmıştır. Kovalamaca sonunda Çetenli Mahallesi civarında terk edilmiş olarak bulunan 31 NEC ... plakalı beyaz renkli minibüs içinde yapılan incelemede; 5\'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış 31 kaçak göçmen ile hayatını kaybeden A.A.H. isimli Suriye uyruklu bir kişinin olduğu tespit edilmiştir. Yaralı şahıslar, Altınözü Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Minibüs sürücüsü ilimiz nüfusuna kayıtlı Ş.T. isimli şüpheli kaçmaya çalışırken yakalanmış olup, olayda kullanılan diğer araç ve sürücüsünün tespiti için çalışmalar sürdürülmektedir\" denildi.