Hatay'da jandarma karakoluna saldırı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma karakoluna silahlı saldırı düzenlendi.

Samandağ ilçesi Çevlik tatil yöresinde bulunan jandarma karakoluna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Çatışmanın devam ettiği bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na roketli saldırı düzenlendiğini söyledi. Kendisinin de bölgede olduğunu ifade eden Çelik, olayda bir askerin omzundan hafif şekilde yaralandığını kaydetti.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyonun başlatıldığı olayla ilgili Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahil yolu, polis ekiplerince trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Bölgede ambulanslar bekletiliyor.

Valilik’ten açıklama

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardından başlatılan operasyonda sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı bildirildi. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

"19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.45’te ilimiz Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmıştır. Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı’nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir."