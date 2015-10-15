Hatay'da IŞİD operasyonu; 9 kişi gözaltında

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi, bir kişinin ise arandığı bildirildi.

Hatay Valisi Ercan Topaca, IŞİD'in il genelindeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlediğini söyledi.



Operasyon kapsamında, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu ileri sürülen 9 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Topaca, bir kişinin de arandığını belirtti.



Gözaltına alınan 9 kişinin İskenderun adliyesine sevk edildiğini belirten Topaca, gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda tabanca, dolu fişek, silah parçaları, örgüt bayrağı, örgütsel dokümanların ele geçirildiğini kaydetti.