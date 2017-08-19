Hatay'da IŞİD operasyonu: 1'i ölü 4 kişi yakalandı

Suriye'den kaçak olarak girdiği Hatay'da MİT ve polis ekipleri tarafından ateş açılarak durdurulan binek otomobilde 1'i ölü, 4'ü sağ 5 IŞİD'li ele geçirildi.

Ele geçirilen IŞİD'lilerle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Sağ yakalanan teröristler, Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Teröristlerin İskenderun üzerinden nereye gideceği ve nasıl bir eylem yapmayı planladığı sorgulanıyor.

Suriye'den kaçak olarak yurda sokulan siyah cip, Hatay'ın Topbağazı Mevkii'nde MİT, polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki 4 kişi teslim olurken kaçmak isteyen 1 kişi ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yol uzun süre araç trafiğine kapatılarak cip detaylı incelendi. Bombalı tuzak ihtimaline karşın bagaj fünye ile patlatılarak açıldı. Bagajdaki 4 çanta incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken yol da tekrar araç trafiğine açıldı.

Binek otomobil inceleniyor

Teröristlerin kullandığı gri renkteki binek otomobilde polis ekipleri, olay yerinde arama ve parmak izi incelemesi yaptı. Otomobil, daha sonra çekici yardımı ile detaylı inceleme için Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hatay Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından Suriye sınır hattı ve ilimizde yapılan istihbarı çalışmalarla, ülkemize bombalı eylem yapmak için girdikleri değerlendirilen DEAŞ terör örgütü mensuplarını taşıyan araca 19 Ağustos'ta saat 12.15 sıralarında Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde müdahale edilmiştir. Araçta bulunan 5 şüpheliden 4'ü teslim ol ikazına uymuş, Suriyeli olduğu tespit edilen 5'inci şüpheli dur ikazına uymayarak fiili saldırıda bulunması üzerine vurularak yaralı halde ele geçirilmiştir. Yaralı saldırgan hastanede yapılan müdahalelere rağmen ölmüştür. Olayla ilgili olarak tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."