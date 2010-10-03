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Hatay'da iş yerinde patlama: 3 ölü

Hatay'da dericiler sitesindeki bir iş yerinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

03 Ekim 2010 03:00

T24 - Hatay'ın Güzelburç beldesindeki dericiler sitesinde kazan patladı. Patlamada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralanadı.


Hatay'ın Güzelburç beldesi dericiler sitesinde Cemil Üzer'e ait 2 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.


Kazan değiştirme sırasında gerçekleşen patlamada, Uğur Özmen, Hüseyin Yılmaz ile kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü. Olayda 5 kişi de yaralandı.


Patlama haberinin duyulmasıyla dericiler sitesine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bir işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Deri işleme atölyesinde çalışan Mustafa Alkan, Zeki Boyacı, Cengiz Ali Ergin, Mustafa Kaşıkçıoğlu ve Mehmet Ali Boyacıgil patlamadan yaralı olarak kurtuldu. Hafif yaralı kurtulan işçilerin olayın şokunu yaşadığı görüldü.

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