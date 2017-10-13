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Hatay'da insan kaçakçılığı şebekesi çökertildi: 14 gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, Suriyeli kaçakları sınırdan Türkiye'ye para karşılığı geçiren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında uzman çavuş ile eşinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı

13 Ekim 2017 19:56

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da, Suriyeli kaçakları sınırdan Türkiye\'ye para karşılığı geçiren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında uzman çavuş ile eşinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınırdan para karşılığı göçmen geçirildiğinin istihbaratı üzerine şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, sınır karakolunda görevli uzman çavuş ile eşinin de aralarında olduğu14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancayla ait 11 fişek, 1 el telsizi, telsize ait şarj cihazı ve 29 sahte Suriyeli geçici kimlik kartı ele geçirildi. Uzman çavuşun eşinin, kaçaklarla eşi arasındaki bağlantıyı kurduğu anlaşıldı.
Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, Türkiye\'ye yasa dışı yollarla girdiği saptanan 78 Suriye uyruklu yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

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