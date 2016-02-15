Hatay'da insan kaçakçılarına müdahale sırasında boynu kesilerek yaralanan asker şehit oldu!

Hatay Valisi Ercan Topaca, Yayladağı İlçesi'nde insan kaçakçılarına müdahale eden bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Topaca, Suriye sınırındaki Güveççi Mahallesi yakınında, insan kaçakçılarına müdahale sırasında boynu kesilerek yaralanan bir askerin şehit olduğunu kaydetti.

Hürriyet’in haberine göre, konuyla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini aktaran Vali Topaca, şunları söyledi:

“İnsan kaçakçıları geçerken asker bunlara müdahale ediyor, çalılık alanda bir boğuşma oluyor. Boğuşma neticesinde boynu kesilerek yaralanan askerimiz şehit oluyor. Şu anda adli süreç devam ediyor. Burada bir çete var. Bir kısmı bu tarafta, bir kısmı karşı tarafta. Karşıya bir müdahalemiz, 'asker geçti, tabur geçti' falan diyorlar, öyle bir şey yok. Herhangi bir şekilde karşıya müdahale yok. Biz bunları engelleyecek, önleyecek tedbirleri alıyoruz. Askerimiz orada duvardan atlayıp koşarak geçmeye çalışınca, çalılıkların içerisinde müdahale etmeye kalkıyor.”

Ercan Topaca, sosyal medyada yer alan ilçeye giriş çıkışın yasaklandığı iddialarıyla ilgili de böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, bölgede arama yapıldığını, giriş çıkışın kontrollü sağlandığını belirtti.

Bu arada, sınırdaki Güveççi ve Görentaş mahallelerinde camiden yapılan Türkçe ve Arapça anonsla vatandaşlar dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve asker ile tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. İlçe girişlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı, araçlarda arama yapıldığı gözlendi.