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BBC Türkçe

Hatay'da iki sınır karakoluna Suriye'den havan topu saldırısı

TSK, Hatay'da iki sınır karakoluna hem Kürt grupların kontrolü altındaki Afrin bölgesinden hem de Suriye ordusunun denetimi altındaki bir bölgeden havan topu atışı yapıldığını açıkladı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

26 Nisan 2017 19:03

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde Kürt grupların kontrolü altındaki Afrin bölgesi ile Suriye ordusunun denetimi alındaki bir alandan Hatay'daki iki hudut karakoluna havan topu saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

TSK yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'da bulunan Gökhan ve Kızılçat hudut karakollarına isabet eden atışlarda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti.

Açıklamada, Afrin bölgesinden Gökhan Hudut Karakolu'na isabet havan topu saldırısına ilişkin olarak, "Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur" denildi.

TSK ayrıca, Hassa'nın güneyinde bulunan Kızılçat Hudut Karakolu'na da havan ve top atışıyla saldırı düzenlendiğini belirterek, Suriye ordusunun kontrolü altındaki topraklardan açılan ateşe yine meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği vurguladı.

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