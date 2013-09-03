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Hatay sınırında mühimmat patlaması: 6 ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesi karşısında sınırın Suriye tarafında, toplanan hurda parçalarının arasındaki mühimmat patlaması sonucu 1'i Türk, 6 kişi hayatını kaybetti

03 Eylül 2013 20:24

Hatay'ın Altınözü İlçesi karşısında bulunan Suriye'nin Azmerin Kasabası yakınındaki hurda deposunda patlama yaşandı. Patlamanın hurda arasındaki mükimmatın infilak etmesinden kaynaklandığı belirtilirken, ilk bilgilere göre 1'i Türk 6 kişi yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Altınözü'nün daha önce akaryakıt kaçakçılığına sahne olan ve bir depodaki patlamada 10 kişinin öldüğü Hacıpaşa Beldesi'ne çok yakın olan Azmerin'de, Türkiye'ye geçirilmeye çalışılan hurdaların konulduğu depoda patlama oldu. Kulakları sağır eden patlamada Türkiye tarafından da şiddetli duyuldu ve yükselen dumanlar görüldü.

Suriye'de muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgedeki depoda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 Türk ile 5 Suriyeli yaşamını yitirirken, yaralananlar da oldu. Patlamanın depolama ya da nakil sırasında hurda arasındaki mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Türk güvenlik birimleri olayla ilgili incelemeye başladı.

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