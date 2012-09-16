Hatay'da protesto: Türkiye-Suriye kardeştir, ABD kalleştir

Hatay'da, ellerinde ''Hükümet istifa", "Terör kampları kapatılsın, teröristler sınır dışı edilsin'', ''Suriye Türkiye kardeştir'' pankartları taşıyan grupla polis arasında uzun süreli arbede yaşandı. Polis gruba biber gazı ile müdahale etti. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, gösteriyle ilgili, “İzinsiz eylemden dolayı gerekli müdahaleler sonucunda il genelinde olaylar tamamen sona erdi. Kısmen Samandağ ilçemizde bir olumsuzluk oldu. Yapılan müdahalenin ardından o da sona erdi. İlimiz genelinde yaşanılan bir sorun yok” dedi.

Hatay'da eylem yapan bir grup mülteci kamplarında El Kaide üyelerinin gezdiği iddialarının araştırılmasını istediklerini açıkladı. Eylem yapan kalabalık grup kardeş Suriye halkıyla savaş çıkarılmak isteyenlere karşı mücadele içinde olacaklarını belirtti.

Bugün saat 17:00'de "Türkiye-Suriye Kardeşlik Buluşması" gerçekleştirildi. Elerinde ''Terör kampları kapatılsın, teröristler sınır dışı edilsin'', ''Suriye Türkiye kardeştir'' şeklinde pankartlar taşıyan grup, Antakya Maksim Park'ta toplandı.

Burada gösteri yapmak isteyen gruba Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ''Yapılanın kanunlara aykırı olduğunu ve dağılmaları gerektiğini'' söyledi.

İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, gruba yönelik yaptığı konuşmada, ''Bu eylemin yasaklanmasını kabul etmiyoruz. Bu kararı yazılı olduğu kağıdı elimizle yırtıp atıyoruz, ayağımızın altında çiğniyoruz'' dedi.

Daha sonra parkta oturma eylemi yapan gruba CHP Hatay Milletvekilleri Refik Eryılmaz ve Hasan Akgöl ile CHP Mersin Milletvekili İsa Gök de birer konuşma yaptı.

“Savaş değil, Barış istiyoruz”, “ABD planlarına ve Suriye ile Savaşa hayır” sloganlar atıldığını belirten Gök, yaşanan arbedeyi şöyle özetledi:

“Biz milletvekilleri olarak engellemeye çalıştık, ama dinlemediler. Basın açıklaması bittikten sonra, dört bir yana polis barikatı kuruldu. Evlerine gitmeye çalışan yurttaşlar polis çemberinde kaldı. Daha sonra, zaten dağılmak üzere olan, ancak polisin arasında kalan insanlara “Neden dağılmadınız?” diye biber gazıyla müdahale edildi. Yurttaşların arkasından, gaz bombaları attılar, plastik mermi kullandılar. Ben ve vekil arkadaşlarım gibi binlerce kişi gazdan etkilendi.”

Ulusal Kanal'ın haberine göre bir başka eylem alanı da Armutlu mahallesi'ydi. Burada toplanan 5000 kişi "Vali istifa, hükümet istifa" sloganlarıyla yürüdü. Samandağ'dan eyleme katılmak için hareket eden binlerce eylemcinin otobüsleri yolda durduruldu. Samandağlılar yolu eylem alanına çevirdi.

Hataylılar eylem boyunca "Türkiye-Suriye Kardeştir Amerika kalleştir", "Terör kampları kapatılacak" "Apaydın kapatılacak" "Vali istifa, hükümet istifa" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Gösterilerine son vermeyen gruba, güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti. Bir polis göstericilerin arasında kaldı. Tartaklanan polisi arkadaşları kurtardı.

Hatay Valisi Lekesiz'den açıklama

Lekesiz, yaptığı açıklamada, İşçi Partisi tarafından “Barış ve Kardeşlik Şöleni” yapılması değerlendirmesiyle bugün saat 17.00'de il merkezinde bir organizasyon için müracaat edildiğini belirterek, kamu düzenini ciddi derecede ihlal edebilecek gelişmelerin olabileceği bilgilerinin intikal etmesi üzerine bu talebi uygun görmediklerini kaydetti.“Takdir edersiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti ve hukuk devletinde yapılması gereken, bu tür idarenin eylemlerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yargı yoluna gitmektir” diyen Lekesiz, şunları söyledi:

“Burada da idari yargı yoluna gitmek gerekirdi. Yargının vereceği kararı idare de, müracaat sahipleri de uyardı. İşçi Partisi yetkilileri, yargı yoluna gitme yerine, bu taleplerinin hala geçerli olduğunu, konuya ilişkin yasaklama kararının yok hükmünde olduğunu, kamuoyuyla basın aracılığıyla paylaşıp, bahse geçen bu eylemi yapmakta direndiler. Bugün Saat 17.00 civarında Yeloğlu Köprüsü denilen yerde yaklaşık 4-5 bin kişi bir araya geldi.

Burada bir hususa vurgu yapmak isterim. Suriye'de yaşanılan gelişmelerden sonra Hatay'ın hassasiyetlerini de göz önüne alarak ne Suriye yönetiminin ne de muhaliflerin lehine herhangi bir gösteri yürüyüşüne veya açık hava toplantısına izin vermedik. Çünkü, hem Suriye'de yönetenlerin ilimizde yakın akrabalık ilişkileri var, hem de Suriye'de halkın, yönetilenlerin, muhaliflerin ilimizde yakın akrabalık ilişkileri, dostları, tanıdıkları var. Dolayısıyla komşumuzda yaşanılan olumsuz gelişmelerin, bir anlamda kutuplaşmaların bu olumsuzlukların ilimize de yansımaması için başından beri ne Suriye yönetiminin lehine ne de muhaliflerin lehine yapılmak istenilen açık hava toplantısına, gösteri yürüyüşüne izin vermedik. Bu konuda biz tutarlıyız. İlimiz genelinde yaşayan vatandaşların bir tanesinin bile burnunun kanamaması, tırnağının ezilmemesi için biz hassasiyet göstermek durumundayız.”

'Şehrin hassasiyetlerine uygun davranalım'

Konuyla ilgili tüm uyarılara, tüm iyi niyetli sağlıklı iletişim kanalları denenerek, yapılmak istenen eylemin hukuksuz olduğu, ilin toplumsal barışını zedeleyebileceği, kamu düzenini ihlal edici gelişmelere yol açılabileceğinin doğru kanaldan iletilmesine rağmen, buna itibar edilmediğini ve eylem yapılmakta direnildiğini ifade eden Lekesiz, “Görevli arkadaşlarımızın, toplanan kalabalığa ısrarla dağılmalarına, bu toplanmanın izinsiz, hukuksuz olduğunu iletmelerine rağmen, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan tüm iyi niyetli girişimlere rağmen, gerekli iyi niyet sergilenmedi maalesef. Ve güvenlik birimlerimiz maalesef müdahale etmek zorunda kaldılar” diye konuştu.