Hatay'da gözaltına alınan 13 eylemci cezaevine gönderildi

Gezi Parkı odaklı gelişmeler kapsamında Hatay'da gözaltına alındıktan sonra Adana adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 13 kişi cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin Hatay Sevgi Parkı'na kurulan çadırlara ve belirlenen bazı adreslere yönelik operasyonunda gözaltına alınarak Adana'ya getirilen 17 zanlı, Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 10. Maddesi ile yetkilendirilmiş cumhuriyet savcısına ifade verdi. Daha sonra mahkemeye sevk edilen 17 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Tutuklanan zanlılardan, Cihan Çelik, Ozan Uğur Taş, Yasin Yiğitdöl, Mithatcan Türekten, Mahmut Durkal, Devran Çağlar, Özgür Aslanyürek, Mustafa Kemal Ersöz, Namık Kemal Ersöz, Ali Şahin Kayıcı ve Hakan Güngör Adana Kürkçüler Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Sevinç Dok ve Sinem Badem ise Adana Karataş Cezaevi'ne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 22 Temmuz'da Sümerler Mahallesi Sevgi Parkı'ndaki çadırlara ve bazı adreslere düzenlediği operasyonda 32 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 15'i dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.