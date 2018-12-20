Hatay'da göçmen kaçakçılığına 32 tutuklama

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da kaçak göçmenlerin Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı yollardan geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 32\'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu kaçak göçmenlerin Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı yollardan geçişini sağlayan kişileri tespit etti. Ekipler, Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen aralarında 3 askerin de olduğu 48 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanırken, 3\'ü asker 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.