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Hatay'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1'i Suriyeli, 2'si Türk olmak üzere 3 kişi tutuklandı

05 Aralık 2017 20:01

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY\'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1\'i Suriyeli, 2\'si Türk olmak üzere 3 kişi tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez Antakya ve Altınözü ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı. Soruşturma kapsamında Antakya ve Altınözü ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalandı. Bu kişilerin ev ve iş yerlernide yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 10 cep telefonu, 17 bin TL ele geçirildi. İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 1\'i Suriye uyruklu 2\'si Türk vatandaşı tutuklanarak cezaevine konulurken,  Türk vatandaşı olan 6 şüpheli adli kontrol şartı ile 1 şüpheli serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi.

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