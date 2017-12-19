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Hatay'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY’da göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü Türk, 2’si Suriyeli, toplam 6 kişi tutuklandı

19 Aralık 2017 20:03

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY’da göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü Türk, 2’si Suriyeli, toplam 6 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Antakya ve Altınözü ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 8’i Türk, 5’i Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 av tüfeği fişeği, 1 cep telefonu ve sim kart, 1 telsiz, 5 captagon hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 4’ü Türk, 2\'si Suriye uyruklu 6 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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